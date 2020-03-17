Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває коронавірусний карантин. Фото: Ракурс

Разумков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу SARS-CoV-2

17 бер 2020, 17:48
999

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Закони, зареєстровані за №№ 3219, 3220, 2538 та 2539, вже передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Вони набудуть чинності після опублікування. Про це 17 березня повідомили в прес-службі парламенту.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект щодо боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, який діятиме лише три місяці. Документ отримав підтримку 344 народних обранців.

Закон передбачає посилення відповідальності за порушення правил обсервації та умисне інфікування інших людей. Недотримання правил і норм карантину загрожує громадянам штрафом від 17 до 170 тис. грн. Арешт на 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на 3 роки передбачається у тому разі, якщо дії порушника призвели або могли призвести до поширення хвороби.

Також на період встановлення карантину та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасне здійснення платежів за комуналку.

Крім того, парламент звільнив на три місяці від ввізного мита та ПДВ імпортні поставки препаратів і медичних виробів, призначених для боротьби з коронавірусом. Кабінету міністрів України Верховна Рада доручила встановити доплати до заробітних плат медиків, які беруть участь у боротьбі з коронавірусом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше