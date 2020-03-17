Новини про коронавірус у Китаї допомогли чоловіку позбутися 30-річної амнезії. Фото: pixabay

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Новини про коронавірус допомогли чоловіку з Китаю згадати рідних і повернутися додому після тривалої амнезії. Трудовий мігрант страждав від втрати пам’яті впродовж 30 років, але перегляд новин про пандемію несподівано змінив його життя.

Чжу Цзямін родом із провінції Гуйчжи у 1990 році переїхав до провінції Хубей, аби працювати там будівельником, пише сайт Odditycentral.

Унаслідок нещасного випадку чоловік того ж року дістав травму голови на будівництві, внаслідок чого втратив пам’ять. До того ж, китаєць загубив своє посвідчення особи і йому довелося жити на вулиці, доки його не прихистила одна подружня пара.

Чоловіку ніяк не вдавалося згадати своє минуле, він не знав, звідки він і чи має сім’ю. У 2015 році він разом із людьми, які надали йому прихисток, переїхав до округу Юнхе в провінції Чжецзян.

Після переїзду його стан покращився, чоловік почав поступово згадувати окремі деталі свого життя до травми.

У лютому цього року Цзямін дивився по телевізору новини про епідемію коронавірусу і, побачивши в сюжеті своє рідне місто, раптом згадав, звідки він родом. Китаєць звернувся по допомогу до поліції. Правоохоронці знайшли сім’ю чоловіка і згодом він зміг зв’язатися зі своїми рідними.

Виявилося, що батько чоловіка помер ще 18 років тому. А 83-річній матері Цзямін зателефонував за допомогою відеозв’язку.

Документи чоловіка були анульовані, тому що багато років він вважався зниклим безвісти. Зараз Цзямін чекає на новий паспорт, аби повернутися додому.