Коронавірус: десять українських топ-зірок показали, як правильно вітатися і мити руки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n135335-potap-zibrov-bubka-i-top-zirky-pokazaly-yak-pravylno-vitatysya-i-myty-ruky-video.html

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Профілактика коронавірусу набуває нових креативних форм в Україні. Міністерство охорони здоров’я України записало ролик, у якому знялися десять топ-зірок українського шоу-бізнесуі спорту.

Олексій Потапенко, Сергій Бубка, «Время и Стекло», JerryHeil, Дмитро Шуров (Піанобой), Michelle Andrade, Павло Зібров, Євген Клопотенко, Марія Єфросініна і Гарік Корогодський розповіли українцям як правильно мити руки, вітатися по-новому, щоб уникнути рукостискання і поцілунків, а також де отримувати інформацію про епідемію коронавірусу. Окремо йшлося і про уникнення боулінгу стосовно інфікованих.

Потап і JerryHeil, наприклад, закликали не панікувати і не боятися вірусу, витирати скло смартфона, Клопотенко — «не їсти сире м’ясо та яйця», Єфросініна — турбуватися про дітей і старших людей. Зібров запропонував замість поцілунків підморгувати один одному.

В кліпі також помічені міністр охорони здоров’я Ілля Ємець та його заступник, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Ємець закликав «берегти себе і людей навколо вас»".