Том Хенкс із позитивним коронавірус-статусом залишив лікарню

Том Хенкс і Ріта Вілсон. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n135334-tom-henks-iz-pozytyvnym-koronavirus-statusom-zalyshyv-likarnu.html

Ракурс

Том Хенкс, відомий голлівудський актор, про позитивний коронавірус-статус якого стало відомо минулого тижня, разом із дружиною Рітою Вілсон залишив лікарню.

Подружжя пройшло необхідне лікування в медичному закладі в Австралії, повідомляє The Hollywood Reporter.

Тепер Хенкс із дружиною перебуватиме на карантині в орендованому будинку в Австралії. Поки що не відомо, скільки часу зірковому подружжю доведеться провести в ізоляції.

63-річний актор прилетів зі США до Австралії, аби взяти участь у зйомках біографічної кінострічки про співака Елвіса Преслі. Наразі робота над фільмом призупинена через хворобу Хенкса.

Про діагноз актора та його дружини стало відомо 12 березня. Є версія, що вони заразилися ще в Сполучених Штатах, або навіть у літаку під час перельоту.

Тоді ж Хенкс написав шанувальника пост, в якому подякував усім, хто турбується про нього та його дружину. Також у публікації актор згадав цитату з кінофільму «Їхня власна ліга»: «Пам'ятайте, незважаючи ні на що, в бейсболі не плачуть».

Раніше стало відомо, що коронавірусом інфікувався й актор «Гри престолів» Крістофер Хівью.