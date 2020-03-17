Коронавирус. Фото: РИА Новости

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Коронавирус заставил все страны Евросоюза ввести жесткие меры предосторожности. Жертвами таких жестких мер стали два десятка украинцев, которые застряли в аэропорту Будапешта.

Украинцев не выпускают из транзитной зоны, хотя на выходе их ждет трансфер, который должен доставить наших граждан в Ужгород, сообщает в Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

С журналистом связался студент из Ужгорода Андрей Лазорик, который возвращался домой из учебы в Португалии.

Лазорик сообщил, что украинцы изолированы в транзитной зоне венгерской стороной. Возможности вылететь в другую страну или в Украину уже нет.

Украинцы связались с посольством Украины в Венгрии и попросили у дипломатов помощи в разрешении данного вопроса. Украинцы готовы после прибытия в Украину пробыть 14 дней в обсервации. Сейчас они ожидают прибытия представителя украинского посольства.

Тем временем, посольство Украины в Чехии готовит поезд для эвакуации украинцев из Чехии. У наших граждан появится возможность выехать поездом из чешского города Богумин в польский город Перемышль, а затем на поезде «Укрзализныци» доехать до Львова и до Киева, сообщает посольство Украины в Чехии в Facebook.

Отправка поезда назначена на 19 марта, но дата может измениться, как и количество рейсов. Все будет зависеть от количества украинцев, которые пожелают возвратиться на родину.

Также посольство сообщило, что авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы 22 и 24 марта. Из Праги до Киева смогут улететь только граждане Украины и иностранцы с видом на жительство в Украине. Из Киева в Прагу могут лететь граждане Чехии, а также иностранцы с видом на жительство в Чехии.