20 березня з Польщі до України приїдуть чотири спецпотяги. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n135431-evakuaciya-ukrayinciv-z-za-kordonu-ukrzaliznycya-zapuskaie-specpotyagy-z-polschi.html

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Коронавірусний карантин став причиною закриття Україною кордонів. Проте через такі обмеження тисячі українців не змогли повернутися додому та застрягли в інших країнах.

Влада України продовжує повертати громадян з-за кордону. 20 березня «Укразалізниця» здійснить чотири спеціальних рейси з Польщі для вивезення громадян України. Про це написав у Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Потяги їхатимуть з польського міста Пшемисль, яке розташоване поруч з кордоном України та Польщі. Будуть здійснені такі рейси:

№ 717/718 Пшемисль — Київ. Відправлення о 2.30, прибуття о 10.30;

№ 709/710 Пшемисль — Київ. Відправлення о 10.18, прибуття о 19.26;

№ 716/715 Пшемисль — Київ. Відправлення о 13.10, прибуття о 22.17;

№ 706/705 Пшемисль — Київ. Відправлення о 15.45, прибуття о 00.46.

Квитки можна придбати на сайті «Укрзалізниці». Ціни стартують від 718 грн. На найперший потяг квитків вже немає.

Нагадаємо, літак президента України доставив з Австрії до аеропорту «Бориспіль» 33 українців, які не могли самостійно повернутися додому через закриття кордонів. Всіх евакуйованих перевірили на коронавірус, тести показали негативний результат. Також посольство України готує поїзд для евакуації українців з Чехії.