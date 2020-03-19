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Транспортний колапс у Києві. Фото: РБК-Україна
Величезні черги на зупинках, потрощені тролейбуси та погрози водіям зброєю: другий день транспортного колапсу в Україні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135430-velychezni-chergy-na-zupynkah-potroscheni-troleybusy-ta-pogrozy-vodiyam-zbroieu-drugyy-den.htmlРакурс
Наземний громадський транспорт Києва не змозі перевезти всіх пасажирів під час карантину.
Столичний метрополітен не працює, а в громадському транспорті введені обмеження на перевезення кількості пасажирів. На зупинках в столиці утворюються величезні черги. Про це повідомляє спільнота dtp.kiv.uaу Facebook.
На вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва на кінцевій зупинці автобуса № 220 у черзі фіксували близько сотні осіб. На Харківському масиві теж утворилися довжелезні черги.
На площі Тараса Шевченка люди заблокували рух тролейбусу, водій якого не відмовився перевозити більше пасажирів, ніж запропоновано «Київпастрансом».
А на вулиці Вишгородській на зупинці тролейбуса № 18 пасажири розбили скло в дверях біля водія. На місце було викликали правоохоронців. Поліцейські з’ясовують обставини інциденту.
Біля метро «Чернігівська» пасажири штурмували тролейбус. На місці події працювали поліцейські, які намагалися не пускати в транспорт більше 10 осіб.
Складна ситуація з громадським транспортом і в Одесі. За інформацією «Думської», з самого ранку на більшості маршрутів звучить лайка і спалахують бійки. У трамваї № 10 хулігани побили скло, а в трамвай, який слідує під № 20, пасажири увірвалися в замкнений вагон і погрожували водієві ножем. На маршрутах № 1 і № 7 неодноразово люди блокували рух.
У міському департаменті транспорту кажуть, що маршруток сьогодні більше в порівнянні з вчорашнім днем.
Проблеми з транспортом фіксуються і в Харкові.
Нагадаємо, вчора у Києві водій тролейбуса відмовився продовжувати рух через наявність у салоні більш як 10 пасажирів без масок. В Одесі спалахували бійки через транспортні проблеми.
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