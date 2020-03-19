У Росії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Фото: Getty Images

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Китайський коронавірус став причиною смерті 79-річної жінки в Росії. Жінка померла в Москві. Це перша в Росії смерть, викликана коронавірусом.

Жінку госпіталізували 13 березня. Спочатку її відправили в приватну клініку, але після того, як тест підтвердив у неї наявність коронавірусу, її перевели в інфекційну лікарню. Про це повідомляє оперативний штаб Москви з боротьби з коронавірусом.

За даними штабу, причина смерті — пневмонія на фоні дуже важкої супутньої патології: цукровий діабет другого типу, артеріальна гіпертензія, стан після стентування коронарних артерій, ішемічна хвороба серця, атеросклероз коронарних судин, аорти, хронічна легенева гіпертензія, сечокам’яна хвороба, церебровасулярная хвороба.

Встановлене коло близьких померлої — вони перебувають під медичним наглядом. Як заразилася жінка — не уточнюється.

Також повідомляється, що 19 березня в Санкт-Петербурзі 19 дітей госпіталізували в лікарню Боткіна з підозрою на коронавірус. На сьогоднішній день в лікарні перебувають 314 пацієнтів, за останню добу було госпіталізовано 57 осіб, виписано 46.

У Росії офіційно зареєстровано 147 випадків коронавірусної інфекції. З них в Москві — 86. У Росії під медичним наглядом через підозри на коронавірус перебувають понад 22 тис. осіб. Загалом з початку 2020 року в країні під наглядом перебували 62 тис. 541 особа. За цей час проведено понад 133 тис. лабораторних досліджень на наявність вірусу. За останню добу їх було зроблено 11 тис.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус виявили у двох членів нижньої палати Конгресу США — Палати представників.