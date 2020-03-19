​В России зафиксировали первую смерть от коронавируса. Фото: Getty Images

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Китайский коронавирус стал причиной смерти 79-летней женщины в России. Женщина умерла в Москве. Это первая в России смерть, вызванная коронавирусом.

Женщину госпитализировали 13 марта. Сначала ее отправили в частную клинику, но после того, как тест подтвердил у нее наличие коронавируса, ее перевели в инфекционную больницу. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, причина смерти — пневмония на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Установлен весь круг близких умершей — они находятся под медицинским наблюдением. Каким образом заразилась женщина — не уточняется.

Также сообщается, что 19 марта в Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус. На сегодняшний день в больнице находятся 314 пациентов, за последние сутки были госпитализированы 57 человек, выписаны 46.

В России официально зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции. Из них в Москве — 86. В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся более 22 тыс. человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 тыс. 541 человек. За это время проведено более 133 тыс. лабораторных исследований на наличие вируса. За последние сутки их было сделано 11 тыс.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у двух членов нижней палаты Конгресса США — Палаты представителей.