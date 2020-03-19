Владимир Труш, фото: Рогатинская райгосадминистрация

https://racurs.ua/n135428-novogo-rukovoditelya-ternopolskoy-oga-naznachil-zelenskiy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Тернопольской

облгосадминистрации.

Им стал Владимир Труш. Об этом говорится в указе № 97/2020 от 19 марта, опубликованном на сайте президента.

Кандидатуру Труша во время своего вчерашнего заседания согласовал Кабмин.

Предыдущий глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель был уволен с этой должности президентским указом № 92/2020 от 18 марта. В тексте указа отмечается, что Сопель подал заявление об отставке.

Труш родился 12 апреля 1980 года на Ивано-Франковщине. В 2002 году окончил Национальный университет «Львовская политехника». После завершения вуза до 2008 года работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016—2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 года возглавлял Рогатинскую райгосадминистрацию Ивано-Франковской области.

Напомним, отставку Сопеля с должности главы Терпнопильськои ОГА Зеленский принял в феврале.