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Владимир Труш, фото: Рогатинская райгосадминистрация
Нового руководителя Тернопольской ОГА назначил Зеленскийhttps://racurs.ua/n135428-novogo-rukovoditelya-ternopolskoy-oga-naznachil-zelenskiy.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Тернопольской
облгосадминистрации.
Им стал Владимир Труш. Об этом говорится в указе № 97/2020 от 19 марта, опубликованном на сайте президента.
Кандидатуру Труша во время своего вчерашнего заседания согласовал Кабмин.
Предыдущий глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель был уволен с этой должности президентским указом № 92/2020 от 18 марта. В тексте указа отмечается, что Сопель подал заявление об отставке.
Труш родился 12 апреля 1980 года на Ивано-Франковщине. В 2002 году окончил Национальный университет «Львовская политехника». После завершения вуза до 2008 года работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016—2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 года возглавлял Рогатинскую райгосадминистрацию Ивано-Франковской области.
Напомним, отставку Сопеля с должности главы Терпнопильськои ОГА Зеленский принял в феврале.
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