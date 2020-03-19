Володимир Труш, фото: Рогатинська райдержадміністрація

https://racurs.ua/ua/n135428-novogo-ochilnyka-ternopilskoyi-oda-pryznachyv-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Тернопільської облдержадміністрації.

Ним став Володимир Труш. Про це йдеться в указі № 97/2020 від 19 березня, опублікованому на сайті президента.

Кандидатуру Труша під час свого вчорашнього засідання погодив Кабмін.

Попередній очільник Тернопільської ОДА Ігор Сопель був звільнений з цієї посади президентським указом № 92/2020 від 18 березня. У тексті указу зазначається, що Сопель подав заяву про відставку.

Труш народився 12 квітня 1980 року на Івано-Франківщині. У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка». Після завершення вишу до 2008 року працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016−2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року очолював Рогатинську райдержадміністрацію Івано-Франківської області.

Нагадаємо, відставку Сопеля з посади очільника Тернопільської ОДА Зеленський прийняв у лютому.