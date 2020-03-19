Транспортний коллапс в Киеве. Фото: РБК-Украина

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Наземный общественный транспорт Киева не в состоянии перевезти всех пассажиров во время карантина.

Столичный метрополитен не работает, а в общественном транспорте введены ограничения на перевозку количества пассажиров. На остановках в столице образуются огромные очереди. Об этом сообщает сообщество dtp.kiv.ua в Facebook.

На улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева на конечной остановке автобуса № 220 в очереди фиксировали около сотни человек. На Харьковском массиве тоже образовались длинные очереди.

На площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого отказался перевозить больше пассажиров, чем предложено «Киевпастрансом».

А на улице Вышгородской, на остановке троллейбуса № 18 пассажиры разбили стекло в двери возле водителя. На место вызвали правоохранителей. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Возле метро «Черниговская» пассажиры штурмовали троллейбус. На месте происшествия работали полицейские, которые пытались не пускать в транспорт больше 10 человек.

Сложная ситуация с общественным транспортом и в Одессе. По информации «Думской», с самого утра на большинстве маршрутов звучит ругань и вспыхивают драки. В трамвае № 10 хулиганы разбили стекло, а в трамвай, который следует под № 20, пассажиры ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах № 1 и № 7 неоднократно люди блокировали движение.

В городском департаменте транспорта говорят, что маршруток сегодня больше в сравнении со вчерашним днем.

Проблемы с транспортом фиксируются и в Харькове.

Напомним, вчера в Киеве водитель троллейбуса отказался продолжать движение из-за наличия в салоне более 10 пассажиров без масок. В Одессе вспыхивали драки из-за транспортных проблем.