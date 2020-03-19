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Росія евакуює своїх громадян з України через коронавірус. Фото: Рен ТВ

Нехай щастить за поребриком: РФ евакуює своїх громадян з України через коронавірус

19 бер 2020, 21:14
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Росія збирається евакуювати з України своїх громадян, які не можуть самостійно покинути територію нашої країни через карантин.

Посольство Російської Федерації почало прийом відповідних звернень, пише російське видання ТАСС з посиланням на прес-службу дипломатичного представництва.

Евакуювати будуть тих росіян, в яких немає можливості самостійно повернутися додому у зв’язку із закриттям міжнародного пасажирського регулярного сполучення Україною.

Зазначається, що громадяни Росії можуть залишити свої дані в консульському відділі посольства, заповнивши спеціальну форму на сайті диппредставництва.

Звернення від росіян, які хочуть покинути територію України, приймаються посольством у Києві, а також і генеральними консульствами РФ в таких містах, як Харків, Одеса та Львів.

Повідомляється, що звернення в посольство вже надходять. Однак поки що невідомо, коли і яким чином Росія буде проводити евакуацію.

За останніми даними в Україні наразі офіційно підтверджено 16 випадків COVID-19. Троє людей загинули від коронавірусу. У Російській Федерації, за останніми даними, більше ніж 100 випадків захворювання на COVID-19. Зафіксовано один летальний випадок.


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