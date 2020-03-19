Померлій від пневмонії жінці на Івано-Франківщині встановили COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135483-pomerliy-vid-pnevmoniyi-jinci-na-ivano-frankivschyni-vstanovyly-covid-19.html

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Смерть від COVID-19 зареєстрували в Івано-Франківській області. Такий діагноз оголосили вже після смерті 56-річної жінки.

Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19. Її чоловік приїхав з-за кордону, зараз його терміново госпіталізують. Наразі у нього відсутні симптоми коронавірусу.

Як розповів на брифінгу голова Івано-Франкіівської ОДА Віталій Федорів, жінці спочатку поставили діагноз грип, але згодом зі столиці надійшли результати аналізів. Вони засвідчили, що жінка померла від пневмонії, яку викликав коронавірус.

Федорів розповів, що медики встановлюватимуть й інших ймовірних контактних осіб, однак відомо, що діти цього подружжя проживають окремо.

Це третій в Україні летальний випадок з початку епідемії. Раніше померли 71-річна жінка у Житомирській області та 33-річна у Чернівецькій.

В Україні офіційно наразі підтверджено 21 випадок COVID-19. Станом на 20.00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та Київ (2). За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська — 2; Житомирська — 1. Також один випадок підтверджено у лабораторії Києва.