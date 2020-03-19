Умершей от пневмонии женщине на Ивано-Франковщине установили COVID-19, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n135483-umershey-ot-pnevmonii-jenschine-na-ivano-frankovschine-ustanovili-covid-19.html

Ракурс

Смерть от COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской области. Такой диагноз объявили уже после смерти 56-летней женщины.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19. Ее муж приехал из-за границы, сейчас его срочно госпитализируют. Пока у него отсутствуют симптомы коронавируса.

Как рассказал 19 марта на брифинге председатель Ивано-Франкиивськои ОГА Виталий Федорив, женщине сначала поставили диагноз грипп, но впоследствии из столицы поступили результаты анализов. Они показали, что женщина умерла от пневмонии, которую вызвал коронавирус.

Федорив сообщил, что медики будут устанавливать и других возможных контактных лиц, однако известно, что дети супругов проживают отдельно.

Это третий в Украине летальный случай с начала эпидемии. Ранее умерли 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя в Черновицкой.

В Украине официально пока подтвердили 21 случай COVID-19. По состоянию на 20.00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий вирус обнаружили в Днепропетровской (2), Житомирской (1) областях, а также один случай подтвердили в лаборатории Киева.