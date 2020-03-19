В Днепре обнаружили двух больных COVID-19, это уже седьмой регион Украины с коронавирусом, фото — Ракурс

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Днепропетровская область стала новым регионом, в котором обнаружили больных с коронавирусом. Здесь сегодня зафиксировали два первых случая COVID-19.

Общее количество официально выявленных зараженных увеличилось в стране до 21, а Днипопетровська область стала седьмым регионом с коронавирусом.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо, — сообщили в пресс-службе ОГА.

Медики обнаруживают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

В области определены две госпитальные базы, в которые привозят с коронавирусом: Днепровская городская больница № 21 и Криворожская инфекционная больница.

В Украине официально подтвержден 21 случай COVID-19. По состоянию на 20.00 19 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получены 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано Франковска (1) области и Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий обнаружен коронавирус в Днепропетровской (20) и Житомирской областях (1), а также один случай подтвержден в Киеве.

Сегодня утром о первом больном на коронавирус рассказали в Донецкой области.