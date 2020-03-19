У Дніпрі виявили двох хворих на COVID-19, це вже сьомий регіон України із коронавірусом, фото — Ракурс

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Дніпропетровська область стала новим регіоном, у якому виявили хворих на коронавірус. Тут сьогодні зафіксували два перші випадки COVID-19.

Загальна кількість офіційно виявлених заражених збільшилася в країні до 21, а Дніпопетровська область стала сьомим регіоном із коронавірусом.

Пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися до Дніпропетровщини з-за кордону. Зараз їхній стан здоров’я стабільний, почуваються добре, — повідомили у прес-службі ОДА.

Медики виявляють усі контакти, які могли мати хворі, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.

В області визначені дві госпітальні бази, до яких привозять із коронавірусом: Дніпровська міська лікарня № 21 та Криворізька інфекційна лікарня.

В Україні офіційно підтверджено 21 випадок COVID-19. Станом на 20.00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та Київ (2). За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська — 2; Житомирська — 1. Також один випадок підтверджено у Києві.

Сьогодні вранці про першого хворого на коронавірус розповіли у Донецькій області.