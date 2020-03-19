В США собираются раздать людям деньги из-за коронавируса. Фото: Patch

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Коронавирус в США может обвалить экономику. В Белом доме решили раздать взрослым американцам по 1 тыс. долл. и по 500 долл. на ребенка в течение ближайших трех недель, чтобы предотвратить тяжелые последствия эпидемии коронавируса для экономики.

Такое решение приняла администрация президента США Дональда Трампа, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью изданию Fox Business. Министр отметил, что на выплаты гражданам США собираются выделить 500 млрд долл.

Такие меры принимаются для поддержки экономики страны в ситуации коронавирусной пандемии. Более того, если через шесть недель кризис не пойдет на спад, американцы снова получат коронавирусные выплаты. Сейчас идет согласование этого вопроса с Конгрессом.

Такие выплаты являются частью более широкого плана на 1 трлн долларов, введенного Белым домом в начале этой недели. Он включает в себя также 300 млрд долл. для малого бизнеса; 200 млрд долл. для обеспечения кредитования проблемных областей, таких как авиакомпании.

Эксперты считают, что уровень безработицы в США может достичь 20% из-за пандемии Covid-19. Последствия для экономики Соединенных Штатов от вируса могут быть хуже, чем после экономического кризиса 2008 года.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пообещал, что в связи с эпидемией коронавируса выплаты получат и украинцы. По 1 тыс. грн в апреле получат пенсионеры, у которых размер пенсии меньше 5 тыс. грн.

По последним данным, общее количество зараженных в мире коронавирусом достигло 223 тысяч, из-за коронавируса умерли 9 тыс.115 человек, выздоровели — 85 тыс. человек.