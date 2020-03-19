У США збираються роздати людям гроші через коронавірус. Фото: Patch

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Коронавірус у США може обвалити економіку. У Білому домі вирішили роздати дорослим американцям по 1 тис. дол. і по 500 дол. на дитину впродовж найближчих трьох тижнів, щоб запобігти важким наслідкам епідемії коронавірусу для економіки.

Таке рішення ухвалила адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, повідомив американський міністр фінансів Стівен Мнучін в інтерв’ю виданню Fox Business. Міністр зазначив, що на виплати громадянам США збираються виділити 500 млрд дол.

Такі заходи вживаються для підтримки економіки країни в ситуації коронавірусної пандемії. Більше того, якщо через шість тижнів криза не піде на спад, американці знову отримають коронавірусні виплати. Наразі триває узгодження цього питання з Конгресом.

Такі виплати є частиною більш широкого плану на 1 трлн доларів, запровадженого Білим домом на початку цього тижня. Він включає в себе також 300 млрд дол. для малого бізнесу; 200 млрд дол. для забезпеченого кредитування проблемних галузей, таких як авіакомпанії.

Експерти вважають, що рівень безробіття в США може досягти 20% через пандемію Covid-19. Наслідки для національної економіки Сполучених Штатів від вірусу можуть бути гіршими, ніж після економічної кризи 2008 року.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що в зв’язку з епідемією коронавірусу виплати отримають і українці. По 1 тис. грн в квітні отримають пенсіонери, в яких розмір пенсії менший ніж 5 тис. грн.

За останніми даними, загальна кількість заражених в світі коронавірусом досягла 223 тисячі, через коронавірус померли 9 тисяч 115 людей, видужали — 85 тисяч осіб.