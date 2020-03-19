У Китай коронавірус міг потрапити ззовні. Фото: Pixabay

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Ракурс

Китайський коронавірус потрапив у Китай ззовні, а не виник на ринку морепродуктів, як вважалося раніше. Вірус мав безліч невпізнаних джерел, після чого він потрапив на ринок.

Дослідження, опубліковане в ChinaXiv (відкритому китайському репозиторії), показує, що новий коронавірус потрапив на ринок морепродуктів з іншого місця, а потім швидко поширився через велику кількість тісних контактів. Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікар-інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська.

Китайські дослідники зібрали близько 100 зразків геному з 12 різних країн на чотирьох континентах, виявивши всі його різновиди та мутації. Під час цього дослідження вони визначили, що спалах почався набагато раніше, ніж в Китаї. Потім вони дійшли висновку, як і японські дослідники, що вірус був привнесений ззовні.

Зазначається, що Корея і Тайвань мають інший гаплотип вірусу, ніж Китай. Він може бути більш заразним, але менш смертоносним. В Італії та Ірані заявили, що коронавірус до цих країн потрапив не з Китаю. Водночас зазначається, що геном коронавірусу в Італії має майже такий же рівень летальності, як в Китаї, а ось в Ірані спостерігається найвищий рівень смертності — від 10% до 25%.

Нагадаємо, раніше вчені, проаналізувавши послідовність геномів SARS-CoV-2 і споріднених вірусів, не виявили жодних доказів того, що вірус був створений в лабораторії або іншим штучним способом.