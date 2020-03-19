В Китай коронавирус мог попасть извне. Фото: Pixabay

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Ракурс

Китайский коронавирус попал в Китай извне, а не возник на рынке морепродуктов, как считалось ранее. Вирус имел множество неопознанных источников, после чего он попал на рынок.

Исследование, опубликованное в ChinaXiv (открытом китайском репозитории), показывает, что новый коронавирус попал на рынок морепродуктов из другого места, а затем быстро распространился из-за большого количества тесных контактов. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Китайские исследователи собрали около 100 образцов генома из 12 разных стран на четырех континентах, выявив все его разновидности и мутации. В ходе этого исследования они определили, что вспышка началась гораздо раньше, нежели в Китае. Затем они пришли к тем же независимым выводам, что и японские исследователи — вирус был привнесен извне.

Отмечается, что Корея и Тайвань имеют другой гаплотип вируса, чем Китай. Он может быть более заразным, но менее смертоносным. В Италии и Иране заявили, что коронавирус в этих странах произошел не из Китая. В то же время отмечается, что геном коронавируса в Италии имеет почти такой же уровень летальности, как в Китае, а вот в Иране наблюдается самый высокий уровень смертности — от 10% до 25%.

Напомним, ранее ученые, проанализировав последовательность геномов SARS-CoV-2 и родственных вирусов, не обнаружили никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории или иным искусственным способом.