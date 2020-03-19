Александр Лукашенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n135448-koronavirus-ya-nazyvau-ne-inache-kak-psihozom-lukashenko-video.html

Ракурс

Коронавирус стал главной общемировой проблемой, но президент Беларуси Александр Лукашенко имеет свою точку зрения по данному вопросу. Президент Беларуси заявил, что считает коронавирус очередным психозом. При этом Лукашенко отметил, что Беларусь уже неоднократно переживала психозы и гражданам хорошо известно, к чему эти психозы приводили.

Такое заявление Лукашенко сделал во время заслушивания доклада об эпидемиологической ситуации в Беларуси.

Президент Беларуси убежден, что коронавирус кому-то выгоден, но некоторые страны очень сильно от него пострадают.

Лукашенко добавил, что Беларусь должна исходить из обстановки, которая складывается не только внутри страны, но и во всем мире. Президент Беларуси убежден, что страна может больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.

Поэтому его больше волнует не борьба с коронавирусом, а настроение общества.

По мнению Лукашенко, цивилизованный мир сошел с ума на фоне пандемии коронавируса, а некоторые политики пытаются использовать эпидемию для поднятия своих рейтингов.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко считает, что коронавирус научил людей соблюдать правила гигиены и тщательно мыть руки. Президент Беларуси добавил, что ему приятно смотреть по телевизору, как в поле работают трактористы. По мнению Лукашенко, трактор и поле вылечат от любых инфекций.