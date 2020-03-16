Коронавирус обнаружили у 93 россиян и 36 беларусов, Москва хочет закрыть границу с Минском

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Коронавирус в России обнаружили уже у 93 человек. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Москве, остальные — в Петербурге, Подмосковье, Самарской, Кировской областях, Пермском крае и Коми.

Семь пациентов с новым коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны. Также Голикова сообщила, что ежедневно в РФ производится около 100 тыс. тест-систем для определения COVID-2019. На текущий момент в регионы России поставлено 427 тыс. тест-систем.

Кроме этого, сегодня пропагандистское издание ТАСС информировало, что российская сторона приняла решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. В ответ президент Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы нет границы, «она не делимитирована и не демаркирована».

В Беларуси также выявили девять новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в соседней стране зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019.

В свою очередь, во время совещания с чиновниками Лукашенко отметился новым странным советом на тему борьбы с коронавирусом. Он заявил, что болезнь научила людей ухаживать за собой: вовремя руки мыть.