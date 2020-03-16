Коронавірус виявили у 93 росіян і 36 білорусів, Москва хоче закрити кордон з Мінськом

https://racurs.ua/ua/n135246-koronavirus-vyyavyly-u-93-rosiyan-i-36-bilorusiv-moskva-hoche-zakryty-kordon-z-minskom.html

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Коронавірус в Росії виявили вже у 93 осіб. За останню добу кількість інфікованих зросла на 30 осіб. За словами віце-прем'єра РФ Тетяни Голікової, 20 випадків зараження коронавірусною інфекцією зафіксовано у Москві, інші — в Петербурзі, Підмосков’ї, Самарській, Кіровській областях, Пермському краї і Комі.

Семеро пацієнтів з новим коронавірусом заразилися, контактуючи з хворими на території Росії. Також Голікова повідомила, що щодня в РФ виготовляється близько 100 тис. тест-систем для визначення COVID-2019. Наразі в регіони Росії поставлено 427 тис. тест-систем.

Окрім цього, сьогодні пропагандистське видання ТАСС інформувало, що російська сторона вирішила закрити кордон з Білоруссю для пересування людей. У відповідь президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва не мають кордону, оскільки «він не делімітований і не демаркований».

У Білорусі також виявили дев’ять нових випадків інфікування коронавірусом, всього у сусідній країні зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків COVID-2019.

Водночас, на нараді з чиновниками Лукашенко відзначився новою дивною порадою на тему боротьби з коронавірусом. Він заявив, що хвороба навчила людей стежити за собою, зокрема вчасно руки мити.