Україна вже визначила 500 цілей у Білорусі

Україна вже визначила 500 цілей у Білорусі на випадок, якщо білоруський диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну.

Про це сьогодні, 26 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні, — наголосив Бровді.

Очільник СБС також побажав народу України віри та витримки і максимальної уваги до сповіщень ППО.