В Украине распространяется коронавирус. Фото: сайт Кличко

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Ракурс

На Волыни пять человек госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус.

В среду, 18 марта, на пересечении украино-белорусской границы в пункте пропуска «Дольск» в одного из мужчин была повышенная температура — около 38 градусов. Его и еще четырех товарищей доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы. Об этом в комментарии «12 канала» сообщил председатель Любешовской райгосадминистрации Сергей Фесик.

По словам чиновника, госпитализированные — жители Закарпатской области, которые возвращались с заработков в России. Они отказывались от госпитализации, писали отказы. Убедить мужчин остаться в больнице смогли правоохранители. Сотрудники полиции пояснили им об ответственности в случае отказа в госпитализации. Полицейские заблокировали машину заробитчан, дежурят возле больницы.

Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у одного из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированные не сбежали, потому что очень рвутся это сделать. Ждем результатов, — отметил председатель РГА.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня зафиксированы 16 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. В Черновицкой области зарегистрированы 10 случаев инфицирования (один летальный), два — в Киевской области, два — в Киеве, один — в Донецкой области. Еще один летальный случай зафиксирован на Житомирщине.