В Україні поширюється коронавірус. Фото: сайт Кличка

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На Волині п’ятьох чоловіків госпіталізували з підозрою на китайський коронавірус.

У середу, 18 березня, на перетині україно-білоруського кордону в пункті пропуску «Дольськ» в одного з чоловіків була підвищена температура — близько 38 градусів. Його та ще чотирьох товаришів доставили в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні. Про це у коментарі «12 каналу» повідомив голова Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик.

За словами чиновника, госпіталізовані — жителі Закарпатської області, які поверталися із заробітків у Росії. Вони відмовлялися від госпіталізації, писали відмови. Переконати чоловіків залишитися в лікарні змогли правоохоронці. Співробітники поліції пояснили їм про відповідальність у разі відмови госпіталізації. Поліцейські заблокували машину заробітчан, чергують біля лікарні.

Стан здоров’я їх задовільний, температури у жодного з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Чекаємо результатів, — зазначив голова РДА.

Нагадаємо, в Україні станом на сьогодні зафіксовано 16 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом COVID-19. У Чернівецькій області зареєстровано 10 випадків інфікування (один летальний), два — в Київській області, два — в Києві, один — у Донецькій області. Ще один летальний випадок зафіксовано на Житомирщині.