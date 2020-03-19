Олександр Лукашенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n135448-koronavirus-ya-nazyvau-ne-inakshe-yak-psyhozom-lukashenko-video.html

Ракурс

Коронавірус став головною загальносвітовою проблемою, але президент Білорусі Олександр Лукашенко має свою точку зору з даного приводу. Президент Білорусі заявив, що вважає коронавірус черговим психозом. При цьому Лукашенко зазначив, що Білорусь вже неодноразово переживала психози і громадянам добре відомо, до чого ці психози призводили.

Таку заяву Лукашенко зробив під час заслуховування доповіді про епідеміологічну ситуацію в Білорусі.

Президент Білорусі переконаний, що коронавірус комусь вигідний, але деякі країни дуже сильно від нього постраждають.

Лукашенко додав, що Білорусь повинна враховувати обставини, які склалися не лише всередині країни, а й в усьому світі. Президент Білорусі переконаний, що країна може більше постраждати від паніки, ніж від самого коронавірусу.

Тому його більше хвилює не боротьба з коронавірусом, а настрій суспільства.

На думку Лукашенка, цивілізований світ збожеволів на тлі пандемії коронавірусу, а деякі політики намагаються використовувати епідемію для підняття своїх рейтингів.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко вважає, що коронавірус навчив людей дотримуватися правил гігієни і ретельно мити руки. Президент Білорусі додав, що йому приємно дивитися по телевізору, як у полі працюють трактористи. На думку Лукашенка, трактор і поле вилікують від будь-яких інфекцій.