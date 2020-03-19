В Авакова запустили спецавто із гучномовцями, щоб розповідати про карантин, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n135481-v-avakova-zapustyly-specavto-iz-guchnomovcyamy-schob-rozpovidaty-pro-karantyn-video.html

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Коронавірусний карантин в Україні забезпечуватимуть за допомогою спецавтомобілів, які обладнають гучномовцями.

Перші такі машини сьогодні виїхали на вулиці Києва, а завтра їх можна буде побачити по всій Україні. Вулицями міст курсуватимуть спеціальні автомобілі ДСНС, які інформуватимуть людей про необхідність дотримуватися умов карантину, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.

Запис, який пропонують послухати перехожим, містить інформацію про заходи безпеки у зв’язку із коронавірусним карантином, запровадженим в країні.

Громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання, не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри, дотримуватися заходів особистої гігієни, дбати про близьких і рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю, — повідомляє прес-служба МВС.

Нагадаємо, що сьогодні силовики почали штрафувати тих водіїв громадського транспорту, які порушували вимогу перевозити в салоні не більше 10 осіб. У багатьох містах країни пасажири перекривали вулиці, вимагаючи, щоб їх брали у салон.