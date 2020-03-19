Поліція Київщини просить повідомляти про порушення карантину. Фото: БЖ

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Коронавірусний карантин в Україні був введений 17 березня, проте за останні два дні правоохоронці зафіксували багато порушень введених обмежень. Так, продовжують працювати деякі громадські заклади, а в громадському транспорті перевозять понад 10 дозволених пасажирів.

У зв’язку з цим поліція Київської області звернулася до громадян з проханням повідомляти про порушення умов карантину. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

До порушень відносяться:

відвідування закладів освіти;

проведення масових заходів за участю понад 10 осіб;

робота закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів тощо;

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспорті;

перевезення пасажирів метрополітенами;

перевезення пасажирів залізничним транспортом.

У разі виявлення порушень карантину поліція закликає дзвонити на спецлінію 102. Правоохоронці гарантують анонімність і обіцяють реагувати на всі виклики.

Також поліцейські закликали не поширювати неправдиву інформацію про коронавірус та нагадали, що за це передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, у Києві триває транспортний колапс через закриття метро і обмеження на перевезення понад 10 осіб в одному громадському транспорті. Біля зупинок утворюються величезні черги, а деяким водіям люди навіть погрожують зброєю.