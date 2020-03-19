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Поліція Київщини просить повідомляти про порушення карантину. Фото: БЖ
Анонімність гарантують: поліція Київщини просить повідомляти про порушення карантинуhttps://racurs.ua/ua/n135450-anonimnist-garantuut-policiya-kyyivschyny-prosyt-povidomlyaty-pro-porushennya-karantynu.htmlРакурс
Коронавірусний карантин в Україні був введений 17 березня, проте за останні два дні правоохоронці зафіксували багато порушень введених обмежень. Так, продовжують працювати деякі громадські заклади, а в громадському транспорті перевозять понад 10 дозволених пасажирів.
У зв’язку з цим поліція Київської області звернулася до громадян з проханням повідомляти про порушення умов карантину. Про це повідомляє прес-служба поліції області.
До порушень відносяться:
- відвідування закладів освіти;
- проведення масових заходів за участю понад 10 осіб;
- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів тощо;
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспорті;
- перевезення пасажирів метрополітенами;
- перевезення пасажирів залізничним транспортом.
У разі виявлення порушень карантину поліція закликає дзвонити на спецлінію 102. Правоохоронці гарантують анонімність і обіцяють реагувати на всі виклики.
Також поліцейські закликали не поширювати неправдиву інформацію про коронавірус та нагадали, що за це передбачена адміністративна відповідальність.
Нагадаємо, у Києві триває транспортний колапс через закриття метро і обмеження на перевезення понад 10 осіб в одному громадському транспорті. Біля зупинок утворюються величезні черги, а деяким водіям люди навіть погрожують зброєю.
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