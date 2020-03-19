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Полиция Киевской области просит сообщать о нарушениях карантина. Фото: БЖ
Анонимность гарантируют: полиция Киевской области просит сообщать о нарушениях карантинаhttps://racurs.ua/n135450-anonimnost-garantiruut-policiya-kievskoy-oblasti-prosit-soobschat-o-narusheniyah-karantina.htmlРакурс
Коронавирусный карантин в Украине был введен 17 марта, однако за последние два дня правоохранители зафиксировали массу нарушений введенных ограничений. Так, продолжают работать некоторые общественные заведения, а в общественном транспорте перевозят более 10 разрешенных пассажиров.
В связи с этим полиция Киевской области обратилась к гражданам с просьбой сообщать о нарушениях условий карантина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
К нарушениям относятся:
- посещение образовательных учреждений;
- проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек;
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и т.п.;
- перевозка более 10 пассажиров одновременно в одном транспорте;
- перевозка пассажиров метрополитенами;
- перевозка пассажиров железнодорожным транспортом.
В случае обнаружения нарушений карантина полиция призывает звонить на спецлинию 102. Правоохранители гарантируют анонимность и обещают реагировать на все вызовы.
Также полицейские призвали не распространять ложную информацию о коронавирусе и напомнили, что за это предусмотрена административная ответственность.
Напомним, в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за закрытия метро и ограничений на перевозку более 10 человек в одном общественном транспорте. Возле остановок выстраиваются огромные очереди, а некоторым водителям люди даже угрожают оружием.
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