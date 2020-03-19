Полиция Киевской области просит сообщать о нарушениях карантина. Фото: БЖ

https://racurs.ua/n135450-anonimnost-garantiruut-policiya-kievskoy-oblasti-prosit-soobschat-o-narusheniyah-karantina.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Украине был введен 17 марта, однако за последние два дня правоохранители зафиксировали массу нарушений введенных ограничений. Так, продолжают работать некоторые общественные заведения, а в общественном транспорте перевозят более 10 разрешенных пассажиров.

В связи с этим полиция Киевской области обратилась к гражданам с просьбой сообщать о нарушениях условий карантина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

К нарушениям относятся:

посещение образовательных учреждений;

проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек;

работа заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и т.п.;

перевозка более 10 пассажиров одновременно в одном транспорте;

перевозка пассажиров метрополитенами;

перевозка пассажиров железнодорожным транспортом.

В случае обнаружения нарушений карантина полиция призывает звонить на спецлинию 102. Правоохранители гарантируют анонимность и обещают реагировать на все вызовы.

Также полицейские призвали не распространять ложную информацию о коронавирусе и напомнили, что за это предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за закрытия метро и ограничений на перевозку более 10 человек в одном общественном транспорте. Возле остановок выстраиваются огромные очереди, а некоторым водителям люди даже угрожают оружием.