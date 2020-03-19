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Полиция Киевской области просит сообщать о нарушениях карантина. Фото: БЖ

Анонимность гарантируют: полиция Киевской области просит сообщать о нарушениях карантина

19 мар 2020, 15:02
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Коронавирусный карантин в Украине был введен 17 марта, однако за последние два дня правоохранители зафиксировали массу нарушений введенных ограничений. Так, продолжают работать некоторые общественные заведения, а в общественном транспорте перевозят более 10 разрешенных пассажиров.

В связи с этим полиция Киевской области обратилась к гражданам с просьбой сообщать о нарушениях условий карантина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

К нарушениям относятся:

  • посещение образовательных учреждений;
  • проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек;
  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и т.п.;
  • перевозка более 10 пассажиров одновременно в одном транспорте;
  • перевозка пассажиров метрополитенами;
  • перевозка пассажиров железнодорожным транспортом.

В случае обнаружения нарушений карантина полиция призывает звонить на спецлинию 102. Правоохранители гарантируют анонимность и обещают реагировать на все вызовы.

Также полицейские призвали не распространять ложную информацию о коронавирусе и напомнили, что за это предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за закрытия метро и ограничений на перевозку более 10 человек в одном общественном транспорте. Возле остановок выстраиваются огромные очереди, а некоторым водителям люди даже угрожают оружием.


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