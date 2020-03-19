Усе для народу: «Укрспирт» зупинив експорт стратегічного товару, фото — Агропортал

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Ракурс

Експорт спирту з України тимчасово призупинили. Про таке рішення повідомили в державному підприємстві «Укрспирт».

Відвантаження стратегічної речовини за кордон призупинили, оскільки в Україні спостерігається також підвищений попит. Йдеться передусім про медичний спирт, який використовують для боротьби в Україні з поширенням вірусу COVID-19.

Через пандемію ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт і всередині країни, і ззовні, — повідомила прес-служба «Укрспирту».

Тут вирішили повністю забезпечити ринок України, щоб задовольнити попит медичних закладів. В.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун пообіцяв, що експорт відновлять після того, як повністю забезпечать внутрішній ринок України.

«Ракурс» повідомляв, що у лютому в Ірані семеро людей померли, намагаючись захиститися від хвороби метиловим спиртом.