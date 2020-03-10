Коронавірусний психоз: в Ірані семеро людей померли, намагаючись захиститися від хвороби метиловим спиртом

Алкоголь не захистить від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134904-koronavirusnyy-psyhoz-v-irani-semero-ludey-pomerly-namagauchys-zahystytysya-vid-hvoroby.html

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В Ірані семеро людей померли через отруєння метиловим спиртом на тлі поширення чуток про те, що алкоголь нібито допомагає захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2.

Ще четверо постраждалих госпіталізовані, дехто з них втратив зір. Про це повідомляє агентство IRNA з посиланням на прокуратуру іранської провінції Альборз, де стався цей інцидент.

Зазначається, що фейкову інформацію про нібито здатність алкоголю протистояти коронавірусу постраждалі прочитали в інтернеті.

У штабі боротьби з коронавірусом цієї провінції наголошують, що наразі ще науковці не запропонували надійні способи боротьби з коронавірусом. Тож найкраще, що звичайні громадяни можуть зробити в цій ситуації — це дотримуватися карантину і залишатися вдома.

В Ірані вже зафіксовано понад 7,1 тис. випадків інфікування новим коронавірусом, 237 людей померли, майже 2,4 тис. вилікувалися.

Перші випадки інфікування коронавірусом були зафіксовані в китайському місті Ухані в грудні 2019 року.

Нагадаємо, китайська влада планує 27 квітня опублікувати результати клінічних випробувань препаратів проти нового коронавірусу.