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Алкоголь не захистить від коронавірусу

Коронавірусний психоз: в Ірані семеро людей померли, намагаючись захиститися від хвороби метиловим спиртом

10 бер 2020, 10:19
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В Ірані семеро людей померли через отруєння метиловим спиртом на тлі поширення чуток про те, що алкоголь нібито допомагає захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2.

Ще четверо постраждалих госпіталізовані, дехто з них втратив зір. Про це повідомляє агентство IRNA з посиланням на прокуратуру іранської провінції Альборз, де стався цей інцидент.

Зазначається, що фейкову інформацію про нібито здатність алкоголю протистояти коронавірусу постраждалі прочитали в інтернеті.

У штабі боротьби з коронавірусом цієї провінції наголошують, що наразі ще науковці не запропонували надійні способи боротьби з коронавірусом. Тож найкраще, що звичайні громадяни можуть зробити в цій ситуації — це дотримуватися карантину і залишатися вдома.

В Ірані вже зафіксовано понад 7,1 тис. випадків інфікування новим коронавірусом, 237 людей померли, майже 2,4 тис. вилікувалися.

Перші випадки інфікування коронавірусом були зафіксовані в китайському місті Ухані в грудні 2019 року.

Нагадаємо, китайська влада планує 27 квітня опублікувати результати клінічних випробувань препаратів проти нового коронавірусу.


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