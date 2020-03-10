Коронавирусная психоз: в Иране семь человек погибли, пытаясь защититься от болезни метиловым спиртом

Коронавирусная психоз: в Иране семь человек погибли, пытаясь защититься от болезни метиловым спиртомhttps://racurs.ua/n134904-koronavirusnaya-psihoz-v-irane-sem-chelovek-pogibli-pytayas-zaschititsya-ot-bolezni-metilovym.htmlРакурс
В Иране в Иране семь человек умерли из-за отравления метиловым спиртом на фоне распространения слухов о том, что алкоголь якобы помогает защититься от коронавируса SARS-CoV-2.
Еще четверо пострадавших госпитализированы, некоторые из них потерял зрение. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру иранской провинции Альборз, где произошел этот инцидент.
Отмечается, что фейковый информацию о якобы способности алкоголя противостоять коронавирусу пострадавшие прочитали в интернете.
В штабе по борьбе с коронавируса этой провинции отмечают, что пока ученые не предложили надежные способы борьбы с коронавирусом. Поэтому лучшее, что обычные граждане могут сделать в этой ситуации — это соблюдать карантин и оставаться дома.
В Иране уже зафиксировано более 7,1 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом, 237 человек скончались, почти 2,4 тыс. вылечились.
Первые случаи инфицирования коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухане в декабре 2019 года.
Напомним, китайские власти планируют 27 апреля опубликовать результаты клинических испытаний препаратов против нового коронавируса.