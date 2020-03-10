Коронавирусная психоз: в Иране семь человек погибли, пытаясь защититься от болезни метиловым спиртом

В Иране продолжается вспышка коронавируса

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В Иране в Иране семь человек умерли из-за отравления метиловым спиртом на фоне распространения слухов о том, что алкоголь якобы помогает защититься от коронавируса SARS-CoV-2.

Еще четверо пострадавших госпитализированы, некоторые из них потерял зрение. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру иранской провинции Альборз, где произошел этот инцидент.

Отмечается, что фейковый информацию о якобы способности алкоголя противостоять коронавирусу пострадавшие прочитали в интернете.

В штабе по борьбе с коронавируса этой провинции отмечают, что пока ученые не предложили надежные способы борьбы с коронавирусом. Поэтому лучшее, что обычные граждане могут сделать в этой ситуации — это соблюдать карантин и оставаться дома.

В Иране уже зафиксировано более 7,1 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом, 237 человек скончались, почти 2,4 тыс. вылечились.

Первые случаи инфицирования коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухане в декабре 2019 года.

Напомним, китайские власти планируют 27 апреля опубликовать результаты клинических испытаний препаратов против нового коронавируса.