Россиянину на три года запрещен въезд в Украину, фото: Госпогранслужба

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В Украину через столичный аэропорт «Жуляны» пытался попасть депутат российской правящей партии «Единая Россия», который самолетом прибыл из Минска.

Причины свои поездки в Украину россиянин 1965 года объяснял частной целью и планами провести переговоры по добыче гранита. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

О себе он сообщил, что является гендиректором одного из российских литейно-механических заводов.

Во время проверки пограничники также установили, что он является представителем общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД РФ в городе Ногинске, а также имеет награды от российских ведомств и силовых структур, в частности — медаль «За возвращение Крыма», которую российские власти выдавали за активное участие в действиях, направленных на захват украинского полуострова в 2014 году.

Иностранцу было отказано в пропуске через границу. Ему также на три года запрещен въезд в Украину.

В результате россиянин обратным рейсом вернулся в Минск.

Напомним, в январе стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину, который в эфире одного из телеканалов заявил о «целесообразности» аннексии Крыма.