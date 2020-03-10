В Украину не пропустили члена «Единой России» с медалью «За возвращение Крыма»https://racurs.ua/n134903-v-ukrainu-ne-propustili-chlena-edinoy-rossii-s-medalu-za-vozvraschenie-kryma.htmlРакурс
В Украину через столичный аэропорт «Жуляны» пытался попасть депутат российской правящей партии «Единая Россия», который самолетом прибыл из Минска.
Причины свои поездки в Украину россиянин 1965 года объяснял частной целью и планами провести переговоры по добыче гранита. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
О себе он сообщил, что является гендиректором одного из российских литейно-механических заводов.
Во время проверки пограничники также установили, что он является представителем общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД РФ в городе Ногинске, а также имеет награды от российских ведомств и силовых структур, в частности — медаль «За возвращение Крыма», которую российские власти выдавали за активное участие в действиях, направленных на захват украинского полуострова в 2014 году.
Иностранцу было отказано в пропуске через границу. Ему также на три года запрещен въезд в Украину.
В результате россиянин обратным рейсом вернулся в Минск.
Напомним, в январе стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину, который в эфире одного из телеканалов заявил о «целесообразности» аннексии Крыма.