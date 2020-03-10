Росіянину на три роки заборонено в’їзд до України, фото: Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n134903-do-ukrayiny-ne-propustyly-chlena-iedynoyi-rosiyi-z-medallu-za-povernennya-krymu.html

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До України через столичний аеропорт «Жуляни» намагався потрапити депутат російської правлячої партії «Єдина Росія», який літаком прибув із Мінська.

Причини свої поїздки до України росіянин 1965 року народження пояснював приватною метою та планами провести переговори щодо видобування граніту. Про це повідомляє прес-служба Держприкорднослужби.

Про себе він повідомив, що є гендиректором одного з російських ливарно-механічних заводів.

Під час перевірки прикордонники також встановили, що він є представником громадської ради при Міжмуніципальному управлінні МВС РФ у місті Ногінську, а також має відзнаки від російських відомств та силових структур, зокрема — медаль «За повернення Криму», яку російська влада видавала за активну участь в діях, спрямованих на захоплення українського півострова у 2014 році.

Іноземцеві було відмовлено у пропуску через кордон. Йому також на три роки заборонено в’їзд до України.

В результаті росіянин зворотнім рейсом повернувся до Мінська.

Нагадаємо, в січні стало відомо, що СБУ заборонила в’їзд до України російському співаку Валерію Сюткіну, котрий в ефірі одного з телеканалів заявив про «доцільність» анексії Криму.