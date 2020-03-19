Все для народа: «Укрспирт» остановил экспорт стратегического товара, фото - Агропортал

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Ракурс

Экспорт спирта из Украины временно приостановили. О таком решении сообщили в государственном предприятии «Укрспирт».

Отгрузку стратегической вещества за границу приостановили, поскольку в Украине наблюдается повышенный спрос. Речь идет прежде всего о медицинском спирте, который используют для борьбы в Украине с распространением вируса COVID-19.

Из-за пандемии мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт и внутри страны, и извне, — сообщила пресс-служба «Укрспирт».

Здесь решили полностью сначала обеспечить рынок Украины, чтобы удовлетворить спрос медицинских учреждений. И.о. директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун пообещал, что экспорт восстановят после того, как полностью обеспечат внутренний рынок Украины.

«Ракурс» сообщал, что в феврале в Иране семь человек погибли, пытаясь защититься от болезни метиловым спиртом.