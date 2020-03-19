У Миколаєві шпигун продавав ФСБ інформацію про кораблі ВМС, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n135477-u-mykolaievi-shpygun-prodavav-fsb-informaciu-pro-korabli-vms-foto.html

Ракурс

Шпигуна, який у Миколаєві крав для Росії секретну інформацію щодо військового кораблебудування України, затримала Служба безпеки.

Чоловіка упіймали на гарячому, він намагався передати російських спецслужбам інформацію щодо технічних розробок суднобудівної галузі ВМС України.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївщини сам встановив контакт з представниками ФСБ Росії, щоб продавати секретні дані. Росіяни ставили йому задачі, а він збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування. Шпигуна передусім цікавили технічні розробки, повідомляє прес-служба СБУ.

В СБУ задокументували контакти фігуранта з ФСБ і затримали агента під час передачі електронними каналами зв’язку зібраних розвідувальних даних.

Повідомлення затриманому про підозру відбудеться за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Раніше «Ракурс» розповідав, що контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ Росії, який у Черкаській області намагався отримати секретну військову українську документацію. Він також працював на Росію за гроші.