Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Миколаєві шпигун продавав ФСБ інформацію про кораблі ВМС, фото — СБУ

У Миколаєві шпигун продавав ФСБ інформацію про кораблі ВМС (ФОТО)

19 бер 2020, 19:05
999

Шпигуна, який у Миколаєві крав для Росії секретну інформацію щодо військового кораблебудування України, затримала Служба безпеки.

Чоловіка упіймали на гарячому, він намагався передати російських спецслужбам інформацію щодо технічних розробок суднобудівної галузі ВМС України.

У Миколаєві шпигун продавав ФСБ інформацію про військові кораблі ВМС, фото — СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївщини сам встановив контакт з представниками ФСБ Росії, щоб продавати секретні дані. Росіяни ставили йому задачі, а він збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування. Шпигуна передусім цікавили технічні розробки, повідомляє прес-служба СБУ.

У Миколаєві шпигун продавав ФСБ інформацію про військові кораблі ВМС, фото — СБУ

У Миколаєві шпигун продавав ФСБ інформацію про військові кораблі ВМС, фото — СБУ

В СБУ задокументували контакти фігуранта з ФСБ і затримали агента під час передачі електронними каналами зв’язку зібраних розвідувальних даних.

Повідомлення затриманому про підозру відбудеться за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Раніше «Ракурс» розповідав, що контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ Росії, який у Черкаській області намагався отримати секретну військову українську документацію. Він також працював на Росію за гроші.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше