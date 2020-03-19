У Москві щодня водитимуть хресні ходи проти коронавірусу. Фото: Іллі Рєпін / "Хресна хода в Курській губернії"

https://racurs.ua/ua/n135443-ne-mem-a-realnist-u-moskvi-schodnya-vodytymut-hresni-hody-proty-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у Росії сподіваються побороти за допомогою хресних ходів. Так, у центрі Москви проводитимуть щоденні хресні ходи проти смертельного вірусу.

Про це в Instagram написав намісник Високо-Петровського монастиря ігумен Петро (Єремєєв). Ченці цього монастиря планують щовечора обходити свою обитель хресним ходом із молебним співом про позбавлення від коронавірусу. Вони кропитимуть стіни святою водою та молитимуться.

Першу хресну ходу з іконою богоматері провели вчора, 18 березня. У ній взяли участь кілька ченців, вони пройшли навколо обителі, при цьому стверджують, що дотримувалися безпечної дистанції. Зі сторонніх ніхто до ходи не долучився.

Надалі ченці збираються проводити хресні ходи на внутрішній території монастиря.

Ігумен Петро зазначив, що традиція проведення хресних ходів у дні великих лих утвердилася в церковній традиції ще в древній Візантії.

Зазначимо, що сьогодні вранці стало відомо про першу смерть у Росії через коронавірус. У Москві померла 79-річна жінка.

Між тим, президента РФ Володимира Путіна цілодобово захищають від можливих контактів з людьми через коронавірус. Однак Путін мав шанс підхопити коронавірус у Держдумі, оскільки перебував там у то же час, що й заражений депутат.