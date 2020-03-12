Путін міг підхопити коронавірус у Держдумі. Фото: M.News World

https://racurs.ua/ua/n135073-putin-mig-pidhopyty-koronavirus-v-derjdumi-v-rosiyi-nakynulysya-na-deputata-yakogo-pidozruut.html

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Китайським коронавірусом бояться заразитися депутати російської Держдуми. Такі побоювання у них з’явилися після того, як їхній колега, депутат ЛДПР Сергій Катасонов, не був поміщений на карантин після відвідин Франції, де зафіксована епідемія коронавірусу.

Замість цього депутат пішов на роботу в Держдуму. Він туди ходив, зокрема, 10 березня — того дня Держдуму відвідав президент РФ Володимир Путін. 12 березня спікер Держдуми В’ячеслав Володін доручив анулювати на 14 днів пропуск Катасонова, передає ТАСС.

Він також закликав відправити на карантин усіх депутатів, які контактували або перебували поблизу с Катасоновим.

На засіданні парламенту лідер фракції ЛДПР Володимир Жириновський запропонував позбавити Катасонова повноважень, адже він декілька днів був у Франції, 9 березня повернувся до Росії та не пішов на карантин — за правилами, всі люди, які повертаються в РФ з Китаю, Південної Кореї, Італії, Ірану, Франції, Німеччини та Іспанії, повинні самоізолюватись на 14 днів через загрозу поширення коронавірусу.

Катасонов брав участь в засіданні Держдуми 10 березня. Того дня до парламенту приїжджав Володимир Путін. Водночас Катасонов зазначив, що сидів далеко від президента РФ, тому не піддавав його ризику.

Вірогідність зараження Путіна коронавірусом майже виключають і вірусологи. Російський вірусолог Михайло Щелканов вважає, що якщо заражена людина не виступала, не кричала, не чхала, що не кашляла, не закривши рот рукою, то ризик інфікування вкрай низький, пише видання «360».

Нагадаємо, раніше COVID-19 захворіла оскароносна зірка Голлівуду Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон.