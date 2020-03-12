Путин мог подхватить коронавирус в Госдуме. Фото: M.News World

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Китайским коронавирусом опасаются заразиться депутаты российской Госдумы. Такие опасения у них появились после того, как их коллега, депутат ЛДПР Сергей Катасонов, не был помещен на карантин после посещения Франции, где зафиксирована эпидемия коронавируса.

Вместо этого депутат пошел на работу в Госдуму. Он туда ходил, в частности, 10 марта — в этот день Госдуму посетил президент РФ Владимир Путин. 12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск Катасонова, передает ТАСС.

Он также призвал отправиться на карантин всех депутатов, которые контактировали или находились поблизости с Катасоновым.

На заседании парламента лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить Катасонова полномочий, так как он несколько дней был во Франции, 9 марта вернулся в Россию и не ушел на карантин — по правилам, все люди, которые возвращаются в РФ из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, должны самоизолироваться на 14 дней из-за угрозы распространения коронавируса.

Катасонов участвовал в заседании Госдумы 10 марта. В тот день в парламент приезжал Владимир Путин. При этом Катасонов отметил, что сидел далеко от президента РФ, поэтому не подверг его риску.

Вероятность заражения Путина коронавирусом почти исключают и вирусологи. Российский вирусолог Михаил Щелканов считает, что если зараженный человек не выступал, не кричал, не чихал, не кашлял, не прикрыв рот рукой, то риск инфицирования крайне низок, пишет издание «360».

Напомним, ранее COVID-19 заболела оскароносная звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.