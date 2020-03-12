Коронавирус vs горячая и святая вода: врачи опровергли фейк о предотвращении заражения питьем

https://racurs.ua/n135072-koronavirus-vs-goryachaya-i-svyataya-voda-vrachi-oprovergli-feyk-o-predotvraschenii-zarajeniya.html

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Инфицирование коронавирусом не зависит от частого питья воды. Такое мнение высказали эксперты по охране здоровья, а также Всемирная организация здравоохранения на фоне массового распространения в соцсетях сообщений о целебном воздействии обильного питья, которое якобы спасает от заражения COVID-19.

Эксперты заявили, что питье воды каждые 15 минут не предотвращает заражение коронавирусной инфекцией, — пишет AFP Philippines в своей статье о фейках.

Это утверждение вводит в заблеждение, — отмечают в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения также подчеркивает, что Япония в своих медицинских рекомендациях по профилактике COVID-19 не указывала «питьевую воду как метод профилактики».

Впервые такой пост с фейком был обнародован в Фейсбук 28 февраля, его распространили сотни людей. В фейке упоминаются японские врачи, которые якобы лечат от COVID-19.

Каждый должен следить за тем, чтобы рот и горло были увлажненными, а не сухими. Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут. Почему? Даже если вирус попадет в ротовую полость, то питьевая вода или другие жидкости вымоют его через пищевод в желудок, где желудочный сок уничтожат вирус, — такой информационный бред сейчас распространяется в родительских Вайбер и Фейсбук группах.

В ВОЗ подчеркивают необходимость питья достаточного количества воды ежедневно для того, чтобы оставаться здоровым и предотвратить обезвоживание, но это никоим образом не связано с профилактикой инфицирования коронавируса.

Видео с рекомендациями ВОЗ по профилактике инфицирования COVID-19: