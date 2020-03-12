Коронавірус vs гаряча і свята вода: лікарі наголошують, що пиття не запобігає зараженню

https://racurs.ua/ua/n135072-koronavirus-vs-garyacha-i-svyata-voda-likari-nagoloshuut-scho-pyttya-ne-zapobigaie-zarajennu.html

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Інфікування коронавірусом не залежить від частого пиття води. Таку думку висловили експерти з охорони здоров’я, а також Всесвітня організація охорони здоров’я на тлі масового поширення у соцмережах повідомлень про цілющий вплив рясного пиття, що нібито рятує від зараження COVID-19.

Експерти заявили, що пиття води кожні 15 хвилин не запобігає зараженню коронавірусною інфекцією, — пише AFP Philippines у своїй статті про фейки.

Це твердження є оманливим, — наголошують у ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я також зауважує, Японія у своїх медичних рекомендаціях щодо профілактики COVID-19 не вказувала «питну воду як метод профілактики».

Вперше такий пост із фейком було оприлюднено у Фейсбук 28 лютого, його поширили сотні людей. У фейку згадуються японські лікарі, які нібито лікують від COVID-19.

Кожен повинен стежити за тим, щоб рот і горло були зволоженими, а не сухими. Робіть кілька ковтків води кожні 15 хвилин. Чому? Навіть якщо вірус потрапить у ротову порожнину, то питна вода або інші рідини вимиють його через стравохід у шлунок, де шлунковий сік знищать вірус, — така інформаційна маячня нині шириться у батьківських Вайбер та Фейсбук групах.

У ВООЗ наголошують на необхідності пити вдосталь води щодня, щоб залишатися здоровим та запобігти зневодненню, але це жодним чином не пов’язане з профілактикою інфікування коронавірусом.

Відео з рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики інфікування COVID-19: