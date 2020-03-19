В Москве ежедневно будут водить крестные ходы против коронавируса. Фото: Ильи Репин / "Крестный ход в Курской губернии"

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Коронавирус в России надеются побороть с помощью крестных ходов. Так, в центре Москвы будут проводить ежедневные крестные ходы против смертельного вируса.

Об этом в Instagram написал наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев). Монахи этого монастыря планируют каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса. Они будут окроплять стены святой водой и молиться.

Первый крестный ход с иконой богоматери провели вчера, 18 марта. В нем приняли участие несколько монахов, они прошли вокруг обители, при этом утверждают, что соблюдали безопасную дистанцию. Из посторонних никто к ходе не присоединился.

В дальнейшем монахи собираются проводить крестные ходы на внутренней территории монастыря.

Игумен Петр отметил, что традиция проведения крестных ходов в дни великих бедствий утвердилась в церковной традиции еще в древней Византии.

Напомним, сегодня утром стало известно о первой смерти в России от коронавируса. В Москве умерла 79-летняя женщина.

Между тем президента РФ Владимира Путина круглосуточно защищают от возможных контактов с людьми из-за коронавируса. Однако у Путина был шанс подхватить коронавирус в Госдуме, поскольку он находился там в то же время, что и зараженный депутат.