Больницы не готовы к коронавирусу. Фото: Чернівецький промінь

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Коронавирус стремительно распространяется по Украине, а больницы до сих пор не готовы принимать больных. Известный врач Евгений Комаровский показал средства индивидуальной защиты украинских врачей, которыми снабдили районные больницы, но они не могут защитить от коронавируса.

Комаровский показал фото «защитного» костюма, которое ему прислал врач-инфекционист районной больницы, на своей странице в Facebook.

Ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер. Коронавирус добьет медиков, которые еще есть, — добавил он.

Отмечается, что выданные украинским врачам, которые будут контактировать с пациентами, защитные костюмы такого низкого качества, что легко рвутся в клочья, а респираторы — имеют степени защиты ниже, чем рекомендовано Министерством здравоохранения.

Врачи не готовы встречать эпидемию с таким уровнем защиты, подытожил Комаровский.

Также он посоветовал мэрам городов зайти в инфекционные отделения больниц, прихватив с собой работника СБУ, и оценить качество средств индивидуальной защиты врачей.

Мы ничем не обеспечены. Из нас сделали смертников-камикадзе. В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет: незащищенные, нас нехватка, переработки не оплачивается. «Денег нет, но вы держитесь»! Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Остались действительно патриоты своей профессии-смертники! Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению центральной районной больницы Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами, — в свою очередь написала в Facebook медсестра Нина Козловская, добавив фото медработника в «защитной» форме и пристыдив власти.

В то же время, некоторым медработникам вообще не выдали средств индивидуальной защиты, а руководство больниц рекомендует им за собственные средства покупать себе защитные костюмы. В частности, такая ситуация возникла в Коноптской реанимации Сумской области, рассказала медсестра медучреждения, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. Некоторые врачи угрожают уволиться, поскольку их зарплата не позволяет им покупать себе качественные средства защиты.

Даже в столичной больнице в некоторых отделениях не хватает масок, дезинфицирующих растворов и нет аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказала в Instagram врач-реаниматолог из Киева Николь Скокова.

А из-за закрытия столичного метро более половины врачей, медсестер и санитарок столкнулись с проблемой того, как добираться к работе. Многие медработники живут за чертой Киева и не имеют авто.

По состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировані 18 случаев заболевания Covid-19, два человека умерли. Вчера вечером случай коронавируса подтвердили у жителя Мариуполя.