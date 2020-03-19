Лікарні не готові до коронавірусу. Фото: Чернівецький промінь

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Коронавірус стрімко поширюється Україною, а лікарні досі не готові приймати хворих. Відомий лікар Євген Комаровський показав засоби індивідуального захисту українських лікарів, якими забезпечили районні лікарні, але вони не можуть захистити від коронавірусу.

Комаровський показав фото «захисного» костюма, яке йому надіслав лікар-інфекціоніст районної лікарні, на своїй сторінці в Facebook.

Ні за які гроші не можна терміново накупити хороших лікарів і медсестер. Коронавірус доб'є медиків, які ще є, — додав він.

Зазначається, що видані українським лікарям, які мають контактувати з пацієнтами, захисні костюми такої низької якості, що легко рвуться на клаптики, а респіратори — нижчого ступеню захисту, ніж рекомендовано Міністерством охорони здоров’я.

Лікарі не готові зустрічати епідемію з таким рівнем захисту, підсумував Комаровський.

Також він порадив мерам міст зайти в інфекційні відділення лікарень, прихопивши з собою працівника СБУ, й оцінити якість засобів індивідуального захисту лікарів.

Ми нічим не забезпечені. З нас зробили смертників-камікадзе. У відділення звозять людей із підозрою на коронавірус, а погляньте на костюм лікаря! Про підвищення зарплат не йдеться: незахищені, нас нехватка, перепрацювання не оплачується. «Денег нет, но вы держитесь»! Я сама сьогодні працюю за трьох: старшу, постову та маніпуляційну. Залишилися дійсно патріоти своєї професії-смертники! Звертаюся до жителів Київської області: допоможіть, будь ласка, інфекційному відділення Центальної районної лікарні Києво-Святошинської райради з протичумними костюмами, — у свою чергу написала у Facebook медсестра Ніна Козловська, додавши фото медпрацівника в «захисній» формі та присоромивши владу.

Водночас, деяким медпрацівникам взагалі не видали засобів індивідуального захисту, а керівництво лікарень рекомендує їм за власні кошти купувати собі захисні костюми. Зокрема, така ситуація виникла в Коноптскій реанімації Сумської області, розповіла медсестра медзакладу, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews. Деякі лікарі погрожують звільнитися, оскільки їхня зарплатня не дозволяє їм купувати собі якісні засоби захисту.

Навіть у столичній лікарні у деяких відділеннях не вистачає масок, дезінфікуючих розчинів та немає апаратів штучної вентиляції легенів, розповіла в Instagram лікар-реаніматолог із Києва Ніколь Скокова.

А через закриття столичного метро більше половини лікарів, медсестер і санітарок мають проблеми з дорогою до роботи. Багато медичних працівників живуть за межами Києва й не мають авто.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксовано 18 випадків захворювання на Covid-19, двоє осіб померли. Вчора ввечері випадок коронавірусу підтвердили у жителя Маріуполя.