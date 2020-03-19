Трюдо пообещал помочь Украине медоборудованием и препаратами, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n135475-trudo-poobeschal-pomoch-ukraine-medoborudovaniem-i-preparatami.html

Ракурс

Бороться с коронавирусом Киеву поможет Канада. Об этом сегодня пообещал глава ее правительства Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трюдо пообещал помочь Украине необходимым медицинским оборудованием и препаратами.

Тема коронавируса стала основной в разговоре лидеров двух государств. Зеленский пожелал выздоровления Софи Трюдо — жене канадского премьер-министра.

Канада и Украина готовы координировать усилия и поддерживают друг друга в борьбе с распространением заболевания, — говорится в официозе Банковой.

Трюдо пообещал также Зеленскому помочь в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину и не могут пока попасть домой в связи с ограничениями в работе авиатранспорта.

Вчера «Ракурс» сообщал, что Зеленский провел переговоры с руководителем Международного комитета Красного Креста, который также выразил готовность помочь Киеву.