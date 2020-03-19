Премьер Израиля Нетаньяху на фоне коронавируса отложил свой судебный процесс и закрыл парламент, фото — КП

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Коронавирус стал причиной закрытия парламента в Израиле и отложения судебного процесса, в котором проходит премьер страны Беньямин Нетаньяху.

СМИ Израиля подозревают, что премьер пытается воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг пандемии, чтобы избежать возможного уголовного преследования. Судебное разбирательство по делу Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, должно было начаться 17 марта, однако из-за чрезвычайного положение его отложили как минимум до 24 мая, сообщает AP.

О подобных мероприятиях Нетаньяху принимает решения фактически самостоятельно, поскольку сформировать новое правительство в стране не могут уже в течение нескольких месяцев. На третьих за год выборах блок Нетаньяху уступил фракции конкурента Бени Ганца. Именно Ганцу президент Ривлин поручил сформировать правительство. Союзник Нетаньяху, спикер парламента Юлий Эдельштейн принял беспрецедентное решение: закрыть парламент на неделю. К тому же министр юстиции закрыл суды, из-за чего процесс по делу о коррупции премьера перенесен.

В Израиле нет судебной ветви. В Израиле нет законодательной ветви. Есть только неизбранное правительство, возглавляемое человеком, который проиграл выборы. Можно называть это по-разному, но это не демократия, — заявил оппозиционный политик Яир Лапид.

Кроме того, подозревают, что премьер-министр пытается использовать ситуацию с распространением коронавируса для внедрения массового слежения за всеми гражданами страны и усиления собственной власти. Натаньягу рассказывал о каких-то «технологические средствах», которые позволят следить за передвижением людей, у которых обнаружили коронавирус.

Власти Израиля хотят официально применять в отношении граждан все инструменты для слежения, которые ранее уже были опробованы на палестинцах с Западного берега реки Иордан. В стране сейчас уже запрещены мероприятия с участием более десяти человек, что делает невозможным проведение митингов против мер, принятых премьером.