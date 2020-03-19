Новини Ізраїлю: прем’єр Нетаньяху на тлі коронавірусу відклав свій судовий процес і закрив парламент, фото — КП

https://racurs.ua/ua/n135474-premier-izrayilu-netanyahu-na-tli-koronavirusu-vidklav-sviy-sudovyy-proces-i-zakryv-parlament.html

Ракурс

Коронавірус став причиною закриття парламенту в Ізраїлі і відкладення судового процесу, у якому проходить прем'єр країни Беньямін Нетаньягу.

ЗМІ Ізраїлю підозрюють, що прем'єр намагається скористатися ситуацією, що склалася навколо пандемії, щоб уникнути можливого кримінального переслідування. Судовий розгляд у справі Нетаньягу, якого звинувачують в корупції, мав розпочатися 17 березня, однак через надзвичайний стан його відклали щонайменше до 24 травня, повідомляє AP.

Подібні заходи Нетаньягу приймає фактично самостійно, оскільки сформувати новий уряд в країні не можуть вже протягом декількох місяців. На третіх за рік виборах блок Нетаньяху поступився фракції конкурента Бені Ганца. Саме Ганцу президент Реувен Рівлін доручив сформувати уряд. Союзник Нетаньяху, спікер парламенту Юлій Едельштейн прийняв безпрецедентне рішення: закрити парламент на тиждень. До того ж міністр юстиції закрив суди, через що процес у справі про корупцію прем'єра перенесено.

В Ізраїлі немає судової гілки. В Ізраїлі немає законодавчої гілки. Є тільки необраний уряд, очолюване людиною, який програв вибори. Можна називати це по-різному, але це не демократія, — сказав опозиційний політик Яір Лапід.

Крім того, підозрюють, що прем'єр-міністр намагається використати ситуацію з поширенням коронавірусу для впровадження масового стеження за всіма громадянами країни і посилення власної влади. Натаньяху розповідав про якісь «технологічні засоби», які дозволять стежити за пересуванням людей, у яких виявили коронавірус.

Влада Ізраїлю хоче офіційно застосовувати стосовно громадян всі інструменти для стеження, які раніше вже були випробувані на палестинцях із Західного берега річки Йордан. У країні нині вже заборонені заходи за участю більше десяти осіб, що унеможливлює проведення мітингів проти заходів, прийнятих прем'єром.