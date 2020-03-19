Коронавірус у Києві: Кличко розповів деталі про третього інфікованого

У столиці виявили ще один випадок нового коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135473-koronavirus-u-kyievi-vyyavleno-tretogo-infikovanogo.html

Ракурс

У Києві новий коронавірус SARS-CoV-2 зафіксували вже в третьої особи.

Небезпечну інфекцію виявили в 50-річного киянина, який нещодавно відвідував Швейцарію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що спочатку інфікований чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів Києва. Результат тесту виявився позитивним, проте цей центр не повідомив про нього ні Міністерству охорони здоров’я, ні Центру громадського здоров’я.

Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій, — зазначив Кличко.

Мер Києва повідомив, що інфікований перебуває вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.

Також коронавірус виявили у Житомирі. Про це у своєму Фейсбуці повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Хворий — 49-річний чоловік, який у середині березня відпочивав зі знайомим та його сином на гірськолижному курорті в Австрії. Після оголошення карантину він повернувся до України літаком, який вилетів із Німеччини.

Наявність в нього коронавірусу показали лабораторні дослідження. Наразі хворого госпіталізували.

Стан його більш-менш нормальний, — зазначив Сухомлин.

Нагадаємо, у Київській області вже виявлено два випадки інфікування коронавірусом — у народного депутата із групи «Довіра» Сергія Шахова, який проживає в Обухівському районі, та його родички.